Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач руководит тренировкой команды. В понедельник со своего поста ушёл Кирилл Новиков.
Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшую игру против "Краснодара" будет заявлен Александр Кульчий, но процессом подготовки будет руководить Бувач, сообщает "СЭ".
Бело-голубые надеются найти нового тренера до середины октября. Ранее сообщалось, что Бувач планирует найти клубу иностранного специалиста.
59-летний босниец ранее работал с Юргеном Клоппом. Бувач был ассистентом немецкого тренера в трёх командах:
В феврале 2020 года Бувач был назначен на пост спортивного директора "Динамо".
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