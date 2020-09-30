"Динамо" временно тренирует бывший помощник Клоппа

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач руководит тренировкой команды. В понедельник со своего поста ушёл Кирилл Новиков.

Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшую игру против "Краснодара" будет заявлен Александр Кульчий, но процессом подготовки будет руководить Бувач, сообщает "СЭ".

Бело-голубые надеются найти нового тренера до середины октября. Ранее сообщалось, что Бувач планирует найти клубу иностранного специалиста.

Желько Бувач

59-летний босниец ранее работал с Юргеном Клоппом. Бувач был ассистентом немецкого тренера в трёх командах:

"Майнц" — 2001-2008;

"Боруссия" Д — 2008-2015;

"Ливерпуль" — 2015-2018.

В феврале 2020 года Бувач был назначен на пост спортивного директора "Динамо".