Александрова вышла в 3-й круг "Ролан Гаррос", где сыграет со Свитолиной
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила во 2-м раунде "Ролан Гаррос" австралийку Астру Шарму. Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 6:3.
В третьем круге Александрова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, третьей сеянной на турнире.
Россиянки на "Ролан Гаррос"
1-й круг
- Светлана Кузнецова — проиграла Анастасии Павлюченковой.
- Анна Калинская — проиграла Эжени Бушар.
- Анна Блинкова — проиграла Астре Шарме.
- Маргарита Гаспарян — проиграла Элисе Мертенс.
- Варвара Грачёва — проиграла Элине Свитолиной.
- Людмила Самсонова — проиграла Софии Кенин.
- Виталия Дьяченко — проиграла Слоан Стивенс.
2-й круг
- Дарья Касаткина — сыграет с Ариной Соболенко.
- Камилла Рахимова — сыграет с Марией Саккари.
- Анастасия Павлюченкова — сыграет с Катериной Сиянковой.
- Вероника Кудерметова — сыграет с Петрой Мартич.
3-й круг
- Екатерина Александрова — сыграет с Элиной Свитолиной.