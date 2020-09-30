Александрова вышла в 3-й круг "Ролан Гаррос", где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила во 2-м раунде "Ролан Гаррос" австралийку Астру Шарму. Встреча завершилась в двух сетах — 6:3, 6:3.

В третьем круге Александрова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, третьей сеянной на турнире.

Россиянки на "Ролан Гаррос"

1-й круг

Светлана Кузнецова — проиграла Анастасии Павлюченковой.

Анна Калинская — проиграла Эжени Бушар.

Анна Блинкова — проиграла Астре Шарме.

Маргарита Гаспарян — проиграла Элисе Мертенс.

Варвара Грачёва — проиграла Элине Свитолиной.

Людмила Самсонова — проиграла Софии Кенин.

Виталия Дьяченко — проиграла Слоан Стивенс.

2-й круг

Дарья Касаткина — сыграет с Ариной Соболенко.

Камилла Рахимова — сыграет с Марией Саккари.

Анастасия Павлюченкова — сыграет с Катериной Сиянковой.

Вероника Кудерметова — сыграет с Петрой Мартич.

3-й круг