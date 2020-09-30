10 футболистов "Зенита" попали в список 33-х лучших
Российский футбольный союза (РФС) огласил список 33-х лучших футболистов сезона-2019/20. Традиционно в нём игроки разделены на 11 позиций на поле.
Наибольшее представительство в списке у "Зенита" — 10 футболистов.
33 лучших футболиста РПЛ
Вратари
- Игорь Акинфеев (ЦСКА).
- Матвей Сафонов ("Краснодар").
- Антон Шунин ("Динамо").
Правые защитники
- Мариу Фернандес (ЦСКА).
- Вячеслав Караваев ("Зенит").
- Сергей Петров ("Краснодар").
Правые центральные защитники
- Бранислав Иванович ("Зенит").
- Андрей Семенов ("Ахмат").
- Самюэль Жиго ("Спартак").
Левые центральные защитники
- Ярослав Ракицкий ("Зенит").
- Георгий Джикия ("Спартак").
- Урош Спаич ("Краснодар").
Левые защитники
- Юрий Жирков ("Зенит").
- Айртон ("Спартак").
- Дуглас Сантос ("Зенит").
Правые полузащитники
- Алексей Миранчук ("Локомотив").
- Малком ("Зенит").
- Зелимхан Бакаев ("Спартак").
Правые центральные полузащитники
- Вилмар Барриос ("Зенит").
- Роман Зобнин ("Спартак").
- Дмитрий Баринов ("Локомотив").
Левые центральные полузащитники
- Гжегож Крыховяк ("Локомотив").
- Магомед Оздоев ("Зенит").
- Матиас Норманн ("Ростов").
Левые полузащитники
- Вандерсон ("Краснодар").
- Жоау Мариу ("Локомотив").
- Алексей Ионов ("Ростов").
Правые нападающие
- Сердар Азмун ("Зенит").
- Евгений Луценко ("Арсенал").
- Эрик Бикфалви ("Урал").
Левые нападающие
- Артем Дзюба ("Зенит").
- Никола Влашич (ЦСКА).
- Элдор Шомуродов ("Ростов").