"Фиорентина" не смогла купить Кокорина у "Спартака"

"Фиорентина" с конца августа по середину сентября вела переговоры со "Спартаком" по переходу нападающего Александра Кокорина. "Фиалки" предлагали красно-белым за форварда 7 млн евро, сообщает РБК.

В "Спартаке" посчитали сумму заниженной и отказались продавать футболиста. Портал transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в 6 млн евро.

Кокорин стал игроком "Спартака" 2 августа. Футболист прошёл реабилитацию после повреждения и вышел на поле три раза. На его счету одна результативная передача.