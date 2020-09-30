Прокуратура Швейцарии изучит подписи Родченкова

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что после рассмотрения дела спортсменок в CAS обратился в прокуратуру Швейцарии с уголовными жалобами.

Защита спортсменок продолжает настаивать на том, что подписи Григория Родченкова на документах в CAS являются поддельными, а суд не учёл этот факт во время вынесения вердикта. Ранее арбитраж полностью оправдал Вилухину и Романову, и частично Зайцеву. Вместе с тем спортсменки лишились медалей за второе место в женской эстафете Сочи-2014.