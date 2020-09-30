Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что после рассмотрения дела спортсменок в CAS обратился в прокуратуру Швейцарии с уголовными жалобами.
Защита спортсменок продолжает настаивать на том, что подписи Григория Родченкова на документах в CAS являются поддельными, а суд не учёл этот факт во время вынесения вердикта. Ранее арбитраж полностью оправдал Вилухину и Романову, и частично Зайцеву. Вместе с тем спортсменки лишились медалей за второе место в женской эстафете Сочи-2014.
"CAS проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу. Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам.
Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт в частности по Ольге Зайцевой", — приводит ТАСС слова Панича.
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