Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев ответил игроку сборной Армении Генриху Мхитаряну на слова о конфликте в Нагорном Карабахе. Ранее полузащитник "Ромы" призвал мировое сообщество остановить кровопролитие в непризнанной республике.

Шейдаев, который является воспитанником "Зенита", обвинил Мхитаряна в том, что он использует излишне жалобную риторику. Футболист выступал за юношеские сборные России, но в 2016 году принял решение выступать за Азербайджан.

"Мхитарян прежде всего является армянином, а уже потом — футболистом итальянского клуба. Завтра он, возможно, будет играть за "Ювентус" или "Барселону", сменив клубные цвета. Но он навсегда останется армянином. Жалоба — их привычный прием. Их стенания и жалобы мы видим на любом поле: дипломатическом, футбольном, на поле битвы.

Играть в футбол у Мхитаряна, конечно, получается чуть лучше, чем у меня. А про нагнетание и вранье армян я точно не смогу сказать лучше, чем в свое время написал Александр Сергеевич Пушкин", — приводит Azerisport слова Шейдаева.