Биатлонистка Старых пропустит сезон из-за травмы спины

Тренер по биатлону Максим Кугаевский рассказал о состоянии Ирины Старых. По его словам, спортсменка в любом случае пропустит предстоящий сезон.

Старых в сентябре перенесла операцию на спине. Кугаевский не исключил, что Ирина может более не выйти на соревнования.