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Биатлонистка Старых пропустит сезон из-за травмы спины

Тренер по биатлону Максим Кугаевский рассказал о состоянии Ирины Старых. По его словам, спортсменка в любом случае пропустит предстоящий сезон.

Старых в сентябре перенесла операцию на спине. Кугаевский не исключил, что Ирина может более не выйти на соревнования.

"О сезоне речь уже не идёт. Реабилитация займёт много времени… Я уверен, что сегодня для неё восстановление здоровья должно быть на первом месте. Продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию детей, решать ей самой", — приводит ТАСС слова Кугаевского.

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