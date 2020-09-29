Тренер по биатлону Максим Кугаевский рассказал о состоянии Ирины Старых. По его словам, спортсменка в любом случае пропустит предстоящий сезон.
Старых в сентябре перенесла операцию на спине. Кугаевский не исключил, что Ирина может более не выйти на соревнования.
"О сезоне речь уже не идёт. Реабилитация займёт много времени… Я уверен, что сегодня для неё восстановление здоровья должно быть на первом месте. Продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию детей, решать ей самой", — приводит ТАСС слова Кугаевского.
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