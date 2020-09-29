Гассиев дебютирует в тяжёлом весе 31 октября

Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт бой против американского спортсмена Кевина Джонсона. Поединок состоится 31 октября в Сочи.

Для Гассиева этот бой станет первым в тяжёлом весе. Ранее россиянин выступал в первом тяжёлом весе, где одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. Неудача пришлась на последний бой с украинцем Александром Усиком, который прошёл в июне 2018 года.

"Возвращение Мурата Гассиева планируется на 31 октября в Сочи. Соперник — Кевин Джонсон", — сообщает ТАСС.

41-летний Джонсон провёл на ринге 53 боя, в которых одержал 35 побед, потерпел 17 поражений. Также была зафиксирована одна ничья.