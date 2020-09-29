Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил об организации боя с Дастином Порье. Бывший чемпион UFC объявил об этом в Twitter.
Ранее Макгрегор заявил о завершении карьеры в третий раз. Бой с Порье не будет организован каким-либо чемпионатом, а часть средств уйдёт на благотворительность.
"Все, решено. 12 декабря. Где-то в Ирландии. Без взвешиваний и весовых категорий. Стандарные правила. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность", — написал Конор.
В комментариях под записью проведение боя подтвердил сам Порье.
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