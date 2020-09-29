"Спартак" назвал сумму, которую получит за трансфер Миранчука

"Спартак" получит компенсацию от "Аталанты" за участие в воспитании футболиста Алексея Миранчука. Ранее итальянский клуб заплатил "Локомотиву" 14,5 млн евро за переход полузащитника сборной России.

Красно-белые получат сумму в 85,5 тыс. евро по механизму солидарности ФИФА. Миранчук около года занимался в академии "Спартака" до поступления в школу "Локо".

"Академия "Спартака" получит около €85,5 тыс. С учетом того, что "Аталанта" будет выплачивать деньги "Локомотиву" несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно", — приводит ТАСС слова главы департамента по коммуникациям "Спартака" Антона Фетисова.

Сейчас Миранчук продолжает восстановление от травмы. Пока футболист тренируется отдельно от "Аталанты" по индивидуальной программе.