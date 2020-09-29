Газизов объяснил, зачем "Спартаку" старая эмблема

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов объяснил, зачем в клубе собираются заменить эмблему в 2022 году. Ранее сообщалось, что красно-белые намерены использовать старый логотип без мяча в год 100-летия клуба.