Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов объяснил, зачем в клубе собираются заменить эмблему в 2022 году. Ранее сообщалось, что красно-белые намерены использовать старый логотип без мяча в год 100-летия клуба.
"Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ», — приводит "Чемпионат" слова Газизова.
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