Плющенко рассказал о переходе Кихиры в его академию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не исключил возможности перехода японской фигуристки Рики Кихиры в его академию. Разговоры о возможном переезде японки в Россию ходят давно, а усилились после того, как ведущие тренеры "Ангелов Плющенко" и Яна Рудковская подписались на страницу Кихиры в Instagram.

По словам Плющенко, осуществлению его планов мешает пандемия коронавируса.

"Переходы будут. Большие переходы. Я не исключаю вообще ничего в этой жизни. И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся. Сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран. Сейчас пока сложности", — приводит РИА "Новости" слова Плющенко.

Рика Кихира

Японская фигуристка является одним из лидеров своей национальной команды. Девушка в сезоне-2018/19 выиграла два этапа Гран-при и финал серии.

Она дважды была лучшей на чемпионате четырёх континентов.