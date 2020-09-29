Сборная России точно не поедет на ЧЕ по гимнастике в Киев

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила о том, что команда не поедет на чемпионат Европы в Киеве. Ранее было объявлено о том, что турнир будет проведен поздней осенью несмотря на пандемию коронавируса.

Вместе с тем соревнования не будут квалификационными на Олимпиаду-2020. Ранее россиянки отобрались на Игры в Токио.