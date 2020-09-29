Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила о том, что команда не поедет на чемпионат Европы в Киеве. Ранее было объявлено о том, что турнир будет проведен поздней осенью несмотря на пандемию коронавируса.
Вместе с тем соревнования не будут квалификационными на Олимпиаду-2020. Ранее россиянки отобрались на Игры в Токио.
"В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят.
В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении… Я считаю это самоубийственным шагом", — приводит ТАСС слова Виннер-Усмановой.
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