Сын Плющенко выиграл турнир на юбилее "Самбо-70"

Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступил на турнире "Конёк Чайковской" в рамках юбилея школы "Самбо-70". Он сделал прокат под музыку "Пираты Карибского моря".

Видео проката сына Плющенко

Во время исполнения программы Плющенко исполнил несколько прыжковых элементов:

двойной лутц + аксель;

двойной флип;

двойной сальхов + двойной риттбергер;

одинарный аксель.

Судьи поставили Гном Гномычу оценку 36,57. Конкурентов Плющенко опередил на 4,4 балла. По словам матери Саши Яны Рудковской, это был лучший прокат для семилетнего спортсмена.