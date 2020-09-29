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Сын Плющенко выиграл турнир на юбилее "Самбо-70"

Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступил на турнире "Конёк Чайковской" в рамках юбилея школы "Самбо-70". Он сделал прокат под музыку "Пираты Карибского моря".

Видео проката сына Плющенко

Во время исполнения программы Плющенко исполнил несколько прыжковых элементов:

  • двойной лутц + аксель;
  • двойной флип;
  • двойной сальхов + двойной риттбергер;
  • одинарный аксель.

Судьи поставили Гном Гномычу оценку 36,57. Конкурентов Плющенко опередил на 4,4 балла. По словам матери Саши Яны Рудковской, это был лучший прокат для семилетнего спортсмена.

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