Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не смог ответить на вопросы журналистов после победы команды в финале Кубка Стэнли. "Лайтнинг" обыграли "Даллас" в финальной серии со счётом 4:2 и завоевали второй трофей в истории.
"Чувствую себя роскошно! Только я уже в такой отключке, что даже рассказать не могу, что я сейчас чувствую", - сказал Кучеров журналистам.
Также в сети появился танец Кучеров в чемпионской раздевалке.
Чемпионский танец Кучерова в раздевалке. pic.twitter.com/2t9EXLgwps— Крис Порзингис (@porzynews) September 29, 2020
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