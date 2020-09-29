Кучеров: "Я уже в отключке. Ничего не могу рассказать"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не смог ответить на вопросы журналистов после победы команды в финале Кубка Стэнли. "Лайтнинг" обыграли "Даллас" в финальной серии со счётом 4:2 и завоевали второй трофей в истории.

"Чувствую себя роскошно! Только я уже в такой отключке, что даже рассказать не могу, что я сейчас чувствую", - сказал Кучеров журналистам.

Также в сети появился танец Кучеров в чемпионской раздевалке.