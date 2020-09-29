УЕФА не планирует вносить изменения в расписание матчей плей-офф раунда Лиги Европы несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе. Участие на этом этапе турнира принимает ереванский клуб "Арарат-Армения".
В Армении объявлена всеобщая мобилизация из-за вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Столкновения начались утром 27 сентября.
"Арарат-Армения" должен 1 октября принять на своём поле "Црвену Звезду". Игра начнётся в 17.00. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.
"УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком", — приводит "РИА Новости" заявление УЕФА.
Команда как чемпион Армении стартовала в 1-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. После проигрыша кипрской "Омонии" команда опустилась в квалификацию Лиги Европы.
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