УЕФА не будет переносить матча "Арарат-Армении" несмотря на Карабах

УЕФА не планирует вносить изменения в расписание матчей плей-офф раунда Лиги Европы несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе. Участие на этом этапе турнира принимает ереванский клуб "Арарат-Армения".

В Армении объявлена всеобщая мобилизация из-за вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Столкновения начались утром 27 сентября.

"Арарат-Армения" должен 1 октября принять на своём поле "Црвену Звезду". Игра начнётся в 17.00. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.

"УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком", — приводит "РИА Новости" заявление УЕФА.

"Арарат-Армения" в еврокубках

Команда как чемпион Армении стартовала в 1-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. После проигрыша кипрской "Омонии" команда опустилась в квалификацию Лиги Европы.