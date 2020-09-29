Кучеров стал лучшим в плей-офф, "Тампа" взяла Кубок Стэнли

"Тампа-Бэй" триумфально завершила выступления в сезоне-2019/20. Команда выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Даллас" — 4:2.

В шестом матче "Тампа" одержала победу со счётом 2:0. По шайбе в этот вечер забросили Брэйден Пойнт и Блэйк Коулман.

Кучеров — лучший в плей-офф

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал лучшим по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ. На его счету 7 шайб и 27 результативных передач.

Никита Кучеров ("Тампа") — 34 (7+27) очка.

Брэйден Пойнт ("Тампа") — 33 (14+19).

Миро Хейсканен ("Даллас") — 26 (6+20).

Натан Маккиннон ("Колорадо) — 25 (9+16).

Виктор Хедман ("Тампа") — 22 (10+12).

"Тампа" со вторым Кубком Стэнли

Кроме Кучерова, обладателями Кубка Стэнли стали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также молодой защитник Александр Волков.

Всего в списке российских обладателей Кубка Стэнли 35 фамилий. По три трофея завоевали Евгений Малкин, Сергей Брылин, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров.

Для "Тампы" это второй Кубок Стэнли. Ранее команда завоевала трофей в 2004 году.