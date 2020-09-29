"Тампа-Бэй" триумфально завершила выступления в сезоне-2019/20. Команда выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Даллас" — 4:2.
В шестом матче "Тампа" одержала победу со счётом 2:0. По шайбе в этот вечер забросили Брэйден Пойнт и Блэйк Коулман.
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал лучшим по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ. На его счету 7 шайб и 27 результативных передач.
Кроме Кучерова, обладателями Кубка Стэнли стали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также молодой защитник Александр Волков.
Всего в списке российских обладателей Кубка Стэнли 35 фамилий. По три трофея завоевали Евгений Малкин, Сергей Брылин, Игорь Ларионов и Сергей Фёдоров.
Для "Тампы" это второй Кубок Стэнли. Ранее команда завоевала трофей в 2004 году.
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