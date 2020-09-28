Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в команду. По его словам, вызов форварда возможен вне зависимости от его жизненных обстоятельств.

"Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, — это мы решим. Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой", — приводит "СЭ" слова Черчесова.