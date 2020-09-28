Павлюченкова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге "Ролан Гаррос" обыграла Светлану Кузнецову. Игра завершилась в трёх сетах за 1 час 35 минут — 6:1, 2:6, 6:1.
Павлюченкова сделала три двойные ошибки, дважды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.
Россиянки на "Ролан Гаррос"
Кроме Павлюченковой и Кузнецовой, на "Ролан Гаррос" были заявлены ещё десять россиянок.
- Анна Калинская — проиграла в 1-м круге Эжени Бушар.
- Анна Блинкова — проиграла в 1-м круге Астре Шарме.
- Маргарита Гаспарян — проиграла в 1-м круге Элисе Мертенс.
- Варвара Грачёва — сыграет в 1-м круге с Элиной Свитолиной.
- Дарья Касаткина — сыграет в 1-м круге с Армони Тан.
- Людмила Самсонова — сыграет в 1-м круге с Софией Кенин.
- Вероника Кудерметова — сыграет в 1-м круге с Полин Пармантье.
- Виталия Дьяченко — сыграет в 1-м круге с Слоан Стивенс.
- Камилла Рахимова — сыграет во 2-м круге с Марией Саккари.
- Екатерина Александрова — сыграет во 2-м круге с Астрой Шармой.