Павлюченкова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге "Ролан Гаррос" обыграла Светлану Кузнецову. Игра завершилась в трёх сетах за 1 час 35 минут — 6:1, 2:6, 6:1.

Павлюченкова сделала три двойные ошибки, дважды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Россиянки на "Ролан Гаррос"

Кроме Павлюченковой и Кузнецовой, на "Ролан Гаррос" были заявлены ещё десять россиянок.