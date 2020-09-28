Бывший футболист "Ромы" Франческо Тотти оказался причастен к исцелению 20-летней футболистки "Лацио" Илении Матилли. Девушка девять месяцев назад попала в ДТП, после чего не могла выйти из комы.
Родственники девушки постоянно включали запись голоса Тотти и считают, что именно из-за этого она смогла выйти из комы. Девушка, несмотря на выступления за "Лацио", болела за экс-капитана "Ромы", сообщает Repubblica.
Узнав об истории Илении, Тотти записал видеообращение.
"Илениа, не сдавайся, мы все с тобой", — говорил футболист.
Сегодня утром Тотти лично навестил девушку в больнице.
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