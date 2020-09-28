Итальянка вышла из комы, услышав голос Тотти

Бывший футболист "Ромы" Франческо Тотти оказался причастен к исцелению 20-летней футболистки "Лацио" Илении Матилли. Девушка девять месяцев назад попала в ДТП, после чего не могла выйти из комы.

Родственники девушки постоянно включали запись голоса Тотти и считают, что именно из-за этого она смогла выйти из комы. Девушка, несмотря на выступления за "Лацио", болела за экс-капитана "Ромы", сообщает Repubblica.

Узнав об истории Илении, Тотти записал видеообращение.

"Илениа, не сдавайся, мы все с тобой", — говорил футболист.

Сегодня утром Тотти лично навестил девушку в больнице.