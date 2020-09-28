Губерниев отреагировал на новость об инфаркте Пихлера

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об инфаркте немецкого тренера Вольфганга Пихлера. 65-летнего специалиста ввели в состояние искусственной комы.

Пихлер провёл велотренировку в Рупольдинге, после чего ему стало плохо. Тренера реанимировали на месте, а затем доставили в больницу Траунштайна.

"Состояние Пихлера стабильно тяжёлое! Давай, дед, ты можешь!" — написал Губерниев в Telegram.

Пихлер работал с женской сборной России с 2011 по 2014 год. На Олимпиаде-2014 его подопечные Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Шумилова вместе с Ольгой Вилухиной завоевали серебро в эстафете.

Позже команда была лишена награды из-за того, что Зайцеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил.