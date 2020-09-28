Тренерский штаб сборной России вызвал на октябрьские матчи против Швеции, Турции и Венгрии защитника "Зандхаузена" Александра Жирова. Его клуб выступает во второй Бундеслиге, поэтому появление футболиста в составе стало неожиданным.
Вероятно, и для самого Жирова вызов в национальную команду также стал сюрпризом.
"У меня только закончилась тренировка, ничего еще не видел. Давайте пока без комментариев", — заявил Жиров корреспонденту "СЭ".
Вместе с тем, Жиров в ближайшее время может улучшить своё положение. Переговоры по его трансферу между более именитым "Ганновером" и "Зандхаузеном" находятся в финальной стадии.
Жиров — опытный футболист. В январе защитнику исполнится 30 лет. Он является воспитанником барнаульского "Динамо".
До переезда в 2018 году в Германию Жиров выступал за российские клубы:
В марте 2015 года был включён в расширенный состав сборной России, но в заявку на матчи так и не попал.
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.