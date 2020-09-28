Неожиданный новичок сборной: кто такой Жиров из второй Бундеслиги

Тренерский штаб сборной России вызвал на октябрьские матчи против Швеции, Турции и Венгрии защитника "Зандхаузена" Александра Жирова. Его клуб выступает во второй Бундеслиге, поэтому появление футболиста в составе стало неожиданным.

Вероятно, и для самого Жирова вызов в национальную команду также стал сюрпризом.

"У меня только закончилась тренировка, ничего еще не видел. Давайте пока без комментариев", — заявил Жиров корреспонденту "СЭ".

Вместе с тем, Жиров в ближайшее время может улучшить своё положение. Переговоры по его трансферу между более именитым "Ганновером" и "Зандхаузеном" находятся в финальной стадии.

Александр Жиров

Жиров — опытный футболист. В январе защитнику исполнится 30 лет. Он является воспитанником барнаульского "Динамо".

До переезда в 2018 году в Германию Жиров выступал за российские клубы:

"Динамо" (Барнаул);

"Волгарь";

"Анжи";

"Томь";

"Краснодар-2";

"Енисей".

В марте 2015 года был включён в расширенный состав сборной России, но в заявку на матчи так и не попал.