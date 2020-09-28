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Назван состав сборной России на матчи c Турцией, Венгрией и Швецией

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на октябрьские матчи. Сбор начнётся в Новогорске 3 октбяря, сообщает официальный телеграм-канал национальной дружины.

Назван состав сборной России на матчи c Турцией, Венгрией и Швецией

8 октября Россия примет в товарищеском матче Швецию, 11 октября в рамках Лиги наций Турцию, а 14 октября Венгрию.

Среди новых имён в команде защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров. Второй шанс дебютировать в сборной получил хавбек "Зенита" Андрей Мостовой. В сентябре он пропустил игры из-за повреждения.

Нет в составе футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться от травмы. По этой же причине отсутствует полузащитник "Монако" Александр Головин.

Состав сборной России

Вратари

  • Маринато Гилерме ("Локомотив").
  • Cослан Джанаев ("Сочи").
  • Антон Шунин ("Динамо").

Защитники

  • Георгий Джикия ("Спартак").
  • Вячеслав Караваев ("Зенит").
  • Федор Кудряшов ("Антальяспор").
  • Илья Кутепов ("Спартак").
  • Сергей Петров ("Краснодар").
  • Александр Жиров ("Зандхаузен").
  • Андрей Семенов ("Ахмат").
  • Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники

  • Зелимхан Бакаев ("Спартак").
  • Роман Зобнин ("Спартак").
  • Юрий Газинский ("Краснодар").
  • Денис Черышев ("Валенсия").
  • Антон Миранчук ("Локомотив").
  • Юрий Жирков ("Зенит").
  • Андрей Мостовой ("Зенит").
  • Магомед Оздоев ("Зенит").
  • Алексей Ионов ("Ростов").
  • Даниил Фомин ("Динамо").
  • Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие

  • Артем Дзюба ("Зенит").
  • Александр Соболев ("Спартак").
  • Федор Смолов ("Локомотив").
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