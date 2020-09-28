Назван состав сборной России на матчи c Турцией, Венгрией и Швецией

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на октябрьские матчи. Сбор начнётся в Новогорске 3 октбяря, сообщает официальный телеграм-канал национальной дружины.

8 октября Россия примет в товарищеском матче Швецию, 11 октября в рамках Лиги наций Турцию, а 14 октября Венгрию.

Среди новых имён в команде защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров. Второй шанс дебютировать в сборной получил хавбек "Зенита" Андрей Мостовой. В сентябре он пропустил игры из-за повреждения.

Нет в составе футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться от травмы. По этой же причине отсутствует полузащитник "Монако" Александр Головин.

Состав сборной России

Вратари

Маринато Гилерме ("Локомотив").

Cослан Джанаев ("Сочи").

Антон Шунин ("Динамо").

Защитники

Георгий Джикия ("Спартак").

Вячеслав Караваев ("Зенит").

Федор Кудряшов ("Антальяспор").

Илья Кутепов ("Спартак").

Сергей Петров ("Краснодар").

Александр Жиров ("Зандхаузен").

Андрей Семенов ("Ахмат").

Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники

Зелимхан Бакаев ("Спартак").

Роман Зобнин ("Спартак").

Юрий Газинский ("Краснодар").

Денис Черышев ("Валенсия").

Антон Миранчук ("Локомотив").

Юрий Жирков ("Зенит").

Андрей Мостовой ("Зенит").

Магомед Оздоев ("Зенит").

Алексей Ионов ("Ростов").

Даниил Фомин ("Динамо").

Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие