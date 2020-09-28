Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на октябрьские матчи. Сбор начнётся в Новогорске 3 октбяря, сообщает официальный телеграм-канал национальной дружины.
8 октября Россия примет в товарищеском матче Швецию, 11 октября в рамках Лиги наций Турцию, а 14 октября Венгрию.
Среди новых имён в команде защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров. Второй шанс дебютировать в сборной получил хавбек "Зенита" Андрей Мостовой. В сентябре он пропустил игры из-за повреждения.
Нет в составе футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться от травмы. По этой же причине отсутствует полузащитник "Монако" Александр Головин.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.