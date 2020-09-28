Главный тренер "Сочи" извинился за поведение в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов принёс извинения арбитрам встречи с "Краснодаром". Специалист во время игры был удалён Сергеем Карасёвым и его помощником Дмитрием Чельцовым.

После матча Федотов позвонил арбитрам по телефону. Он признал ошибку на бровке.

"Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров", — говорится в сообщении "Сочи".

Игра завершилась вничью со счётом 1:1. На гол Кристиана Нобоа с пенальти точным ударом ответил Сергей Петров.

Сочинцы с 16-ю очками занимают пятое место в таблице, краснодарцы с 15-ю идут седьмыми. 4 октября "Сочи" примет на своём поле "Ростов", а "Краснодар" сыграет на выезде с "Динамо".