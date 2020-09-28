18 хоккеистов СКА заразились коронавирусом

Хоккейный клуб СКА поместил в список травмированных 18 игроков. Команда в последних двух матчах против "Сибири" (1:4) и "Ак Барса" (2:3 Б) выступала в полурезервном составе.

Ранее сообщалось, что в СКА произошла вспышка коронавируса. Диагноз был подтверждён у главного тренера команды Валерия Брагина. Его обязанности временно исполняет вице-президент клуба Роман Ротенберг.

Список травмированных СКА

Виктор Антипин.

Антон Белов.

Лукас Бенгтссон.

Антон Бурдасов.

Линден Вей.

Эмиль Галимов.

Ярослав Дыбленко.

Павел Колтиыгин.

Йоонас Кемппайнен.

Евгений Кетов.

Кирилл Марченко.

Игорь Ожиганов.

Александр Самонов.

Василий Токранов.

Динар Хафизуллин.

Магнус Хелльберг.

Антон Швец-Роговой.

Богдан Якимов.

Вспышки коронавируса ранее вспыхнули в "Барысе", "Йокерите", рижском "Динамо", "Локомотиве" и "Салавате Юлаеве.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ лидирует ЦСКА, питерские армейцы идут вторыми. На Востоке первое место занимает "Авангард", второе — "Ак Барс".