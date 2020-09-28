Хоккейный клуб СКА поместил в список травмированных 18 игроков. Команда в последних двух матчах против "Сибири" (1:4) и "Ак Барса" (2:3 Б) выступала в полурезервном составе.
Ранее сообщалось, что в СКА произошла вспышка коронавируса. Диагноз был подтверждён у главного тренера команды Валерия Брагина. Его обязанности временно исполняет вице-президент клуба Роман Ротенберг.
Вспышки коронавируса ранее вспыхнули в "Барысе", "Йокерите", рижском "Динамо", "Локомотиве" и "Салавате Юлаеве.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ лидирует ЦСКА, питерские армейцы идут вторыми. На Востоке первое место занимает "Авангард", второе — "Ак Барс".
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.