УЕФА назначил арбитра на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК и российским "Краснодаром". Встречу обслужит бригада под руководством итальянца Давиде Орсато.
В первой игре "Краснодар" победил ПАОК со счётом 2:1. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
Давиде Орсато является арбитром ФИФА с 2010 года. В прошлом сезоне он обслуживал финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией" (0:1).
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