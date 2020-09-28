ПАОК и "Краснодар" рассудит арбитр финала Лиги чемпионов

УЕФА назначил арбитра на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОК и российским "Краснодаром". Встречу обслужит бригада под руководством итальянца Давиде Орсато.

Судьи матча ПАОК — "Краснодар"

Главный арбитр — Давиде Орсато.

Ассистенты арбитра — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети.

Четвёртый арбитр — Даниэле Довери.

Видеоассистент рефери (ВАР) — Марко Гуида.

Ассистент ВАР — Филиппо Мели.

В первой игре "Краснодар" победил ПАОК со счётом 2:1. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Давиде Орсато является арбитром ФИФА с 2010 года. В прошлом сезоне он обслуживал финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией" (0:1).