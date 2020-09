Армянский футболист Генрих Мхитарян выступил с обращением к мировому сообществу по ситуации в Нагорном Карабахе. Игрок "Ромы" призвал остановить военные действия в непризнанной республике.

Мхитарян размести в Twitter фотографию с флагом Нагорно-Карабахской Республики и отметил, что всегда поддерживает армянскую нацию.

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters.

I always stand by my Nation🤍#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT