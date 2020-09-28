Мхитарян выступил с обращением по ситуации в Нагорном Карабахе

Армянский футболист Генрих Мхитарян выступил с обращением к мировому сообществу по ситуации в Нагорном Карабахе. Игрок "Ромы" призвал остановить военные действия в непризнанной республике.

Мхитарян размести в Twitter фотографию с флагом Нагорно-Карабахской Республики и отметил, что всегда поддерживает армянскую нацию.

"Я призываю мировое сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мирной жизни и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без реальной угрозы. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в приютах. Я всегда поддерживаю свою нацию", — написал Мхитарян.

We have an unalienable right to live in our homeland without an existential threat. Our children have the right to live in peace rather than hiding in shelters. I always stand by my Nation🤍#ArstakhStrong pic.twitter.com/sxauwsoRcT — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

Генрих Мхитарян

Мхитарян во время выступлений за "Арсенал" не смог поехать в Азербайджан на матч с футбольным клубом "Карабах". Власти Баку не пустили футболиста из-за того, что ранее он посещал НКР.

Генрих после выступлений за армянский "Пюник" переехал на Украину, где выступал за донецкие "Металлург" и "Шахтёр". В 2013 году футболист отправился в Европу. Он играл за немецкие, английские и итальянские клубы: