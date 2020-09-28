Рублёв после победы в Гамбурге поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на две строчки в рейтинге ATP. В воскресенье он выиграл турнир в Гамбурге.

В финале он одержал победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 7:5.

Теперь Рублёв 12-й в рейтинге. В первой двадцатке ещё два российских теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Возглавляет рейтинг Новак Джокович, вторым идёт Рафаэль Надаль, третьим — Доминик Тим.

Рейтинг ATP от 28 сентября