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Рублёв после победы в Гамбурге поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на две строчки в рейтинге ATP. В воскресенье он выиграл турнир в Гамбурге.

Рублёв после победы в Гамбурге поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

В финале он одержал победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 7:5.

Теперь Рублёв 12-й в рейтинге. В первой двадцатке ещё два российских теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Возглавляет рейтинг Новак Джокович, вторым идёт Рафаэль Надаль, третьим — Доминик Тим.

Рейтинг ATP от 28 сентября

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.
  3. Доминик Тим (Австрия) — 9 125.
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.
  5. Даниил Медведев (Россия) — 5 890.
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 5 385.
  7. Александр Зверев (Германия) — 4 650.
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 3 030.
  9. Гаэль Монфис (Франция) — 2 860.
  10. (+1) Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2 665.
  11. (-1) Денис Шаповалов (Канада) — 2 660.
  12. (+2) Андрей Рублёв (Россия) — 2 614.
  13. (-1) Давид Гоффен (Бельгия) — 2 555.
  14. (-1) Диего Шварцман (Аргентина) — 2 505.
  15. Фабио Фоньини (Италия) — 2 400.
  16. Карен Хачанов (Россия) — 2 200.
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