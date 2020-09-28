Рублёв после победы в Гамбурге поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на две строчки в рейтинге ATP. В воскресенье он выиграл турнир в Гамбурге.
В финале он одержал победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 7:5.
Теперь Рублёв 12-й в рейтинге. В первой двадцатке ещё два российских теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Возглавляет рейтинг Новак Джокович, вторым идёт Рафаэль Надаль, третьим — Доминик Тим.
Рейтинг ATP от 28 сентября
- Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.
- Доминик Тим (Австрия) — 9 125.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.
- Даниил Медведев (Россия) — 5 890.
- Стефанос Циципас (Греция) — 5 385.
- Александр Зверев (Германия) — 4 650.
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 030.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2 860.
- (+1) Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2 665.
- (-1) Денис Шаповалов (Канада) — 2 660.
- (+2) Андрей Рублёв (Россия) — 2 614.
- (-1) Давид Гоффен (Бельгия) — 2 555.
- (-1) Диего Шварцман (Аргентина) — 2 505.
- Фабио Фоньини (Италия) — 2 400.
- Карен Хачанов (Россия) — 2 200.