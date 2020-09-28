Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в праздновании юбилея школы "Самбо-70". Спортсменка подняла флаг России во время исполнения национального гимна. 20-летняя девушка очень эмоционально восприняла церемонию.

Медведева — единственная спортсменка, которая посетила мероприятие. Сегодня спортивной школе исполнилось 50 лет.

В "Самбо-70" работает Этери Тутберидзе и её тренерская группа. Медведева ранее вернулась к тренеру, попрощавшись с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Вместе с тем школу "Самбо-70" Медведева представляла даже во время североамериканской "командировки".

Достижения Медведевой