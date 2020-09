Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим 450 мячей в 5 высших лигах Европы, отметившись в воскресенье дублем против "Ромы".

Португалец провел 554 матча и забил 55 голов за команду, которую сейчас возглавляет Андреа Пирло.

Another game, another record for @Cristiano! 🔥🔥

4️⃣5️⃣0️⃣ goals in the Top-5 European leagues ⚽️#RomaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/9pnH9XBZnl