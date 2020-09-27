Тина Канделаки высмеяла Конора Макгрегора, который вызвал на бой филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо.

"Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто еще в списке "великого"? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор — чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба", — отметила генеральный продюсер "Матч ТВ".