В Сочи остановлена гонка "Формулы-2" из-за аварии

В Сочи остановлена вторая гонка этапа серии "Формулы-2" из-за аварии на трассе. Примечательно, что гонку не будут возобновлять.

Итальянский гонщик Лука Гиотто и британец Джейк Айткен столкнулись на одном из поворотов во время прохождения шестого круга. Пилоты не пострадали.

Победу в гонке одержал китаец Чжоу Гуаньюй. Второе место занял россиянин Никита Мазепин. Третье получил Мик Шумахер, сын чемпиона "Формулы-1" Микаэля Шумахера.