Квят показал 13-е время во вторых заездах на "Гран-при России"

На "Гран-при России" состоялись вторые тренировочные заезды. Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-е время.

Первые два результата показали пилоты "Мерседеса" Валттери Боттас и Льис Хэмилтон. Третье время у гонщика "Рено" Даниэля Риккардо.

Гран-при России, вторая практика