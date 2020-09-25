Квят показал 13-е время во вторых заездах на "Гран-при России"
На "Гран-при России" состоялись вторые тренировочные заезды. Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-е время.
Первые два результата показали пилоты "Мерседеса" Валттери Боттас и Льис Хэмилтон. Третье время у гонщика "Рено" Даниэля Риккардо.
Гран-при России, вторая практика
- Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.33,519.
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,267.
- Даниэль Риккардо ("Рено") — +1,058.
- Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,204.
- Ландо Норрис ("Макларен") — +1,328.
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,371.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +1,529.
- Шарль Леклер ("Феррари") — +1,533.
- Эстебан Окон ("Рено") — +1,620.
- Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,664.
- Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +1,691.
- Александер Албон ("Ред Булл") — +1,723.
- Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,942.