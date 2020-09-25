Глушаков в ближайшее время станет игроком "Химок"

Футбольный клуб "Химки" договорился о подписании контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Сегодня состоялась встреча между сторонами, сообщает "СЭ".

По сведениям "Чемпионата", Глушаков должен дать окончательный ответ "Химкам" завтра. Скорее всего, он будет положительным. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.

Денис Глушаков

Денис начинал карьеру в Миллерово Ростовской области, а в 1998 году перебрался в Москву. Он тренировался в академии ЦСКА и "Ники". На профессиональном уровне выступал за:

"Нику";

"Локомотив";

СКА (Ростов-на-Дону);

"Звезду" (Иркутск);

"Спартак";

"Ахмат".

В составе красно-белых стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С конца прошлого сезона находится без команды.