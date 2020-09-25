Футбольный клуб "Химки" договорился о подписании контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Сегодня состоялась встреча между сторонами, сообщает "СЭ".
По сведениям "Чемпионата", Глушаков должен дать окончательный ответ "Химкам" завтра. Скорее всего, он будет положительным. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.
Денис начинал карьеру в Миллерово Ростовской области, а в 1998 году перебрался в Москву. Он тренировался в академии ЦСКА и "Ники". На профессиональном уровне выступал за:
В составе красно-белых стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С конца прошлого сезона находится без команды.
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