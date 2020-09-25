После завершения матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы определилось место ЦСКА во время жеребьёвки группового этапа. Мероприятие состоится 2 октября.
Армейский клуб попал в первую "корзину" перед жеребьёвкой. Кроме ЦСКА, возглавлять группы гарантировано будут:
Полный состав участников будет определён 1 октября, когда состоится плей-офф раунд отборочного турнира. Матчи группового этапа запланированы на октябрь, ноябрь, декабрь.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.