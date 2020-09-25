ЦСКА попал в первую корзину при жеребьёвке Лиги Европы

После завершения матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы определилось место ЦСКА во время жеребьёвки группового этапа. Мероприятие состоится 2 октября.

Армейский клуб попал в первую "корзину" перед жеребьёвкой. Кроме ЦСКА, возглавлять группы гарантировано будут:

"Арсенал" (Англия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Наполи" (Италия);

"Бенфика" (Португалия);

"Байер" (Германия);

"Вильярреал" (Испания).

Полный состав участников будет определён 1 октября, когда состоится плей-офф раунд отборочного турнира. Матчи группового этапа запланированы на октябрь, ноябрь, декабрь.