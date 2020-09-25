"Химки" объявили о назначении Черевченко

Подмосковный клуб "Химки" объявил о назначении нового главного тренера. После увольнения Дмитрия Гунько команду возглавил Игорь Черевченко.

Команда не раскрывает детали контракта. Ранее СМИ сообщали, что тренер подпишет соглашение до окончания сезона. После восьми туров клуб расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка.

Игорь Черевченко

Черевченко начал тренерскую карьеру в "Локомотиве". Продолжительное время он работал в штабе команды, а в сентябре 2014 года стал и.о. главного тренера. В этом качестве провёл три матча.

В сезоне-2015/16 полноценно возглавлял "Локомотив". Процент побед Черевченко в "Локо" - 40.

В "Балтике" Черевченко отработал с февраля 2017 года по май 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место, процент побед - 49.

В ноябре 2018 года возглавил тульский "Арсенал". Под его руководством "Арсенал" занял шестое место и вышел в Лигу Европы.

В сезоне-2019/20 тульский клуб занял восьмое место, а в квалификации Лиги Европы вылетел от "Нефтчи". Процент побед в "Арсенале" - 44.



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