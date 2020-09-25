Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что уровень чемпионата России по футболу сопоставим с лигами Израиля, Черногории и Македонии. Так журналист отреагировал на вылет "Динамо" и "Ростова" из Лиги Европы.
Динамовцы во 2-м раунде проиграли "Локомотиву" (Тбилиси), а ростовчане в 3-м раунде уступили "Маккаби" (Хайфа). По мнению Губерниева, это не последнее фиаско российского футбола.
"Но я всё равно оптимист. Дальше падать невозможно. Наш уровень — это чемпионаты Израиля, Черногории, Македонии. Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана…
Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх. Тут история как с допингом в российском спорте. Мы эту чашу продолжаем до дна допивать, но во многих видах спорта уже испили, там идут победы. Мне кажется, что у российского футбола сейчас отличный шанс начать возрождение. Важно всем этим воспользоваться", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.