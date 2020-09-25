Губерниев: "Надеюсь, наш футбол не опустится до лиги Ватикана"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что уровень чемпионата России по футболу сопоставим с лигами Израиля, Черногории и Македонии. Так журналист отреагировал на вылет "Динамо" и "Ростова" из Лиги Европы.

Динамовцы во 2-м раунде проиграли "Локомотиву" (Тбилиси), а ростовчане в 3-м раунде уступили "Маккаби" (Хайфа). По мнению Губерниева, это не последнее фиаско российского футбола.