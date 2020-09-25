Команда Карпина в третий раз подряд не прошла отбор Лиги Европы

"Ростов" под руководством Валерия Карпина вылетел из Лиги Европы. Для 51-летнего специалиста это третий неудачный поход в квалификации турнира.

"Ростов" уступил на своём поле "Маккаби" из Хайфы со счётом 1:2. В финальном раунде квалификации израильтяне сыграют на выезде с "Тоттенхмом".

Неудачи Карпина

Ранее тренер выступал в еврокубках со "Спартаком". Дважды красно-белые под его руководством довольно неожиданно вылетали в первом же раунде отбора.

Сезон-2011/12. 4-й раунд отбора ЛЕ. "Спартак" — "Легия" (Польша) — 2:2, 2:3.

Сезон-2013/14. 3-й раунд отбора ЛЕ. "Спартак" — "Санкт-Галлен" (Швейцария) — 1:1, 2:4.

Сезон-2020/21. 3-й отборочный раунд ЛЕ. "Ростов" — "Маккаби" Хайфа — 1:2.

Лучший сезон Карпина

Вместе с тем, "Спартак" под руководством Карпина провёл самый успешный за последние 20 лет сезон в еврокубках. Заняв второе место в чемпионате в 2010 году, красно-белые получили прямую путёвку в Лигу чемпионов.

В группе с "Челси", "Марселем" и словацкой "Жилиной" команда набрала 9 очков и заняла третье место. В Лиге Европы "Спартак" прошёл два раунда, вылетев в четвертьфинале.