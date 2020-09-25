"Ростов" под руководством Валерия Карпина вылетел из Лиги Европы. Для 51-летнего специалиста это третий неудачный поход в квалификации турнира.
"Ростов" уступил на своём поле "Маккаби" из Хайфы со счётом 1:2. В финальном раунде квалификации израильтяне сыграют на выезде с "Тоттенхмом".
Ранее тренер выступал в еврокубках со "Спартаком". Дважды красно-белые под его руководством довольно неожиданно вылетали в первом же раунде отбора.
Вместе с тем, "Спартак" под руководством Карпина провёл самый успешный за последние 20 лет сезон в еврокубках. Заняв второе место в чемпионате в 2010 году, красно-белые получили прямую путёвку в Лигу чемпионов.
В группе с "Челси", "Марселем" и словацкой "Жилиной" команда набрала 9 очков и заняла третье место. В Лиге Европы "Спартак" прошёл два раунда, вылетев в четвертьфинале.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.