Глазырина временно отстранена от соревнований за допинг

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) основано на изучении базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба организации.

Для спортсменки это второе отстранение за допинг. 10 февраля 2017 года на основании доклада Ричарда Макларена Глазырину сняли с женской эстафеты на чемпионате мира.

4 мая 2018 года она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Глазырину дисквалифицировали на два года. В этом сезоне биатлонистка пыталась вернуться в большой спорт. Глазырина приняла участие в летнем чемпионате России по биатлону, где была одной из лучших.

Также временное отстранение получил Тимофей Лапшин, который с 2017 года выступает за Корею.