Сын Плющенко обратился к Путину

Сын Евгения Плющенко Александр дал своё первое интервью, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Семилетний мальчик попросил защитить всех российских детей и запретить СМИ публиковать про них материалы без ведома родителей.

Обращение появилось после скандальной публикации про Сашу в журнале Starhit. В статье говорилось о психологических проблемах, которые испытывает мальчик, он среди российской "тусовки" известен как Гном Гномыч.

Плющенко и его жена Яна Рудковская опровергли информацию журнала. По словам родителей, у их ребёнка нет проблем со здоровьем. Сейчас Саша занимается фигурным катанием в академии своего отца.