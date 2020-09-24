Сын Евгения Плющенко Александр дал своё первое интервью, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. Семилетний мальчик попросил защитить всех российских детей и запретить СМИ публиковать про них материалы без ведома родителей.
Обращение появилось после скандальной публикации про Сашу в журнале Starhit. В статье говорилось о психологических проблемах, которые испытывает мальчик, он среди российской "тусовки" известен как Гном Гномыч.
Плющенко и его жена Яна Рудковская опровергли информацию журнала. По словам родителей, у их ребёнка нет проблем со здоровьем. Сейчас Саша занимается фигурным катанием в академии своего отца.
"Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей", — заявил Александр в интервью на YouTube-канале Super.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.