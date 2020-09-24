Российская биатлонистка Яна Романова отреагировала на решение CAS по её делу, а также вердикт по делам Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. По словам спортсменки, снятие обвинений не принесло радости.
Романова назвала решение половинчатым и "диким". CAS оправдал полностью Романову и Вилухину, но частично Зайцеву. Тем самым суд подтвердил, что женская сборная России лишена серебряной медали в эстафете Сочи-2014.
"Понятно, что снятие обвинения - это хорошо, но в этом споре была ценна сама олимпийская медаль, завоеванная в Сочи. Это решение CAS очень странное. Получается, только частично удовлетворили (апелляцию). Такое чувство, что во всей этой борьбе главной целью было лишение России всех сочинских медалей. Это дикое решение", - приводит "РИА Новости" слова Романовой.
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