Романова назвала решение CAS по делу биатлонисток "диким"

Российская биатлонистка Яна Романова отреагировала на решение CAS по её делу, а также вердикт по делам Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. По словам спортсменки, снятие обвинений не принесло радости.

Романова назвала решение половинчатым и "диким". CAS оправдал полностью Романову и Вилухину, но частично Зайцеву. Тем самым суд подтвердил, что женская сборная России лишена серебряной медали в эстафете Сочи-2014.