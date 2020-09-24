Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Шведский форвард прошёл проверку на "ковид" накануне матча Лиги Европы против норвежской команды "Будё-Глимт".
Ибрагимовича отправили на самоизоляцию. Ранее коронавирус был выявлен у защитника "Милана" Лео Дуарте.
В этом сезоне 39-летний форвард провёл два матча за "Милан", в которых забил три мяча.
Игра "Милан" - "Будё-Глимт" должна начаться сегодня в 21.30.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.