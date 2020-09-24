Самый возрастной футболист мира побил очередной рекорд

Японский футболист Кадзуёси Миура установил очередное достижение. 24 сентября он вышел на поле в матче японской J-лиги в возрасте 53 лет и 210 дней.

Миура отыграл 56 минут за клуб "Йокогама" в матче против "Кавасаки Фронтале". Игрок стал самым возрастным в высшей японской лиги. Ранее рекорд принадлежал Масаси Накаяме, который выходил на поле в 45 лет и 61 день.

Возрастной рекорд Миуры

Миура в марте 2017 года побил рекорд Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным профессиональным футболистом в мире. Он выходил на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.

Карьеру Миура начал в далёком 1986 году. Он выступал за команды из Японии, Бразилии, Хорватии, Австралии и Италии.

Вместе со сборной Японии в 1992 году стал победителем Кубка Азии.