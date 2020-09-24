Футбольный клуб "Томь" объявил о назначении главным тренером команды экс-игрока сборной России Александра Кержакова. Сегодня 37-летний футболист подписал контракт с командой до окончания сезона, сообщает пресс-служба сибиряков.
"Томь" в этом сезоне выступает в ФНЛ и является аутсайдером турнира. После 11 туров команда идёт на 21-м, предпоследнем, месте, набрав три очка.
Кержаков начал тренерскую карьеру в марте 2018 года. Тогда он возглавил юношескую сборную России (U-17). Вместе с командой тренер вышел на чемпионат Европы 2019 года.
На Евро сборная выступила неудачно, потерпев в группе с Исландией, Венгрией и Португалией три поражения.
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