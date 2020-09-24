Чеченский боец UFC из Швеции получил главный бой вечера

Чеченский боец с гражданством Швеции Хамзат Чимаев в скором времени выйдет в октагон в главном бою одного из турниров UFC. По словам спортсмена, организация сейчас ищет ему соперника.

"У меня есть дата, и сейчас они ищут другую сторону. Пять раундов в главном событии. Спасибо, Дана Уайт, за то, что держишь слово. С кем угодно. В любое время. В любом месте", — написал Чимаев в Twitter.

Чимаев ранее провёл три поединка в полусреднем дивизионе UFC против Джона Филлипса, Риса МакКи и Джеральда Мершарта, одержав три победы. Все бои были признаны выступлениями вечера.

Чеченский боец до 19 лет проживал в России. В 2013 году он уехал в Швецию в качестве беженца и получил там гражданство.