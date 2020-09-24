"Уфа" подписала украинского полузащитника Алибекова

22-летний украинский полузащитник Ахмед Алибеков подписал контракт с "Уфой". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Права на футболиста, который привлекается к играм за юношеские сборные Украины, принадлежат киевскому "Динамо".

Ахмед Алибеков

Алибеков является воспитанником запорожского футбола. В 2016 году он переехал в Киев, подписав контракт с "Динамо". За основную команду отыграл шесть матчей.

В сезоне-2019/20 выступал в аренде за чешский "Слован". За эту команду выходил на поле семь раз.