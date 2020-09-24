Агент рассказал, почему сорвался переход Кузяева в "Уотфорд"

Переход российского футболиста Далера Кузяева в "Уотфорд" сорвался из-за его завышенных требований. Полузащитника в английский клуб пытался устроить агент Секу Траоре, но переговоры завершились неудачно.

"Уотфорд", который выступает в Чемпионшипе, второй по силе английской лиге, предлагал Кузяеву контракт на один сезон. В клубе хотели посмотреть на россиянина в деле.

Кузяев и его отец потребовали соглашение на один сезон с автоматическим продлением на два года, если "Уотфорд" выйдет в премьер-лигу. В АПЛ в то же время россиянин не заинтересовал ни одну команду.

"Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает о Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для "Уотфорда" это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось", — приводит Sport24 слова Траоре.

"Уотфорд" в прошлом сезоне занял 19-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Команда стартовала в новом сезоне с победы над "Миддлсбро" и ничьей против "Шеффилд Уэнсдей".