Власти Омска построят новый стадион на 15 тыс. зрителей

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в столице региона будет построен футбольный стадион на 15 тыс. зрителей. В 2021 году власти планируют подготовить проектную документацию для арены.

Сроки возведения стадиона не называются. Проект будет реализован в рамках соглашения с Российским футбольным союзом (РФС).

"По нашему соглашению с федеральным министерством спорта и Российским футбольным союзом в Омске необходимо построить футбольный стадион. Поручаю министерству спорта в 2021 году подготовить проектно-сметную документацию для строительства футбольного стадиона на 15 тысяч зрителей", - приводит пресс-служба региона слова губернатора.

Футбол в Омске

В регионе существует профессиональный футбольный клуб "Иртыш". Команда большинство времени в российском чемпионате выступала во второй лиге (ПФЛ). В этом сезоне омичи играют в ФНЛ.

"Иртыш" использует крытый манеж "Красная Звезда". Из-за его реконструкции сейчас клуб выступает на стадионе в Домодедово.