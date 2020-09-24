"Ростов" стартует в еврокубках
"Ростов" 24 сентября домашним матчем начнёт еврокубковую кампанию. Команда Валерия Карпина в 3-м отборочном раунде Лиги Европы сыграет против "Маккаби" из Хайфы.
Игра пройдёт без зрителей на "Ростов Арене". Встреча начнётся в 19.30 по московскому времени.
Победитель этого противостояния в плей-офф раунде Лиги Европы встретится с лучшим из пары "Шкендия" (Македония) — "Тоттенхэм" (Англия). Команда Жозе Моуринью является явным фаворитом в игре 3-го раунда.
Лига Европы, 3-й отборочный раунд
17.00
- "Арарат-Армения" — "Целе" (Словения).
18.30
- "КуПС" (Финляндия) — "Судува" (Литва).
19.00
- "Виктория" (Чехия) — "Сеннерюске" (Дания).
- МОЛ (Венгрия) — "Реймс" (Франция).
19.30
- "Ростов" (Россия) — "Маккаби" Хайфа (Израиль).
20.00
- "Бешикташ" (Турция) — "Риу Ави" (Португалия).
- "Мальме" (Швеция) — "Локомотива" Загреб (Хорватия).
- "Мура" (Словения) — ПСВ (Голландия).
- "Русенборг" (Норвегия) — "Аланьяспор" (Турция).
- "Рига" (Латвия) — "Селтик" (Шотландия).
- "Флориана" (Мальта) — "Флора" (Эстония).
- ЦСКА София (Болгария) — Б36 (Фареры).
- "Шарлеруа" (Бельгия) — "Партизан" (Сербия).
20.30
- "Стяуа" (Румыния) — "Слован" Либерец (Чехия).
- "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) — "Мазервелл" (Шотландия).
21.00
- АПОЕЛ (Кипр) — "Зриньски Монстар" (Босния и Герцеговина).
- "Галатасарай" (Турция) — "Хайдук" (Хорватия).
- "Гранада" (Испания) — "Локомотиви" Тбилиси (Грузия).
- "Клаксвик" (Фареры) — "Динамо" Тбилиси (Грузия).
- "Копенгаген" (Дания) — "Пяст" (Польша).
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) — "Будучность" (Черногория).
- "Стандард" (Бельгия) — "Войводина" (Сербия).
- "Шериф" (Молдавия) — "Дандолк" (Ирландия).
- "Шкендия" (Македония) — "Тоттенхэм" (Англия).
21.15
- "Вольфсбург" (Германия) — "Десна" (Украина).
21.30
- "Базель" (Швейцария) — "Анортосис" (Кипр).
- ЛАСК (Австрия) — "Дунайска Стреда" (Словакия).
- "Легия" (Польша) — "Дрита" (Косово).
- "Милан" (Италия) — Буде/Глимт (Норвегия).
- "Сенкт-Галлен" (Швейцария) — АЕК (Греция).
21.45
- "Риека" (Хорватия) — "Колос" (Украина).
22.00
- "Виллем II" (Голландия) — "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Спортинг" (Португалия) — "Абердин" (Шотландия).