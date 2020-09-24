"Ростов" стартует в еврокубках

"Ростов" 24 сентября домашним матчем начнёт еврокубковую кампанию. Команда Валерия Карпина в 3-м отборочном раунде Лиги Европы сыграет против "Маккаби" из Хайфы.

Игра пройдёт без зрителей на "Ростов Арене". Встреча начнётся в 19.30 по московскому времени.

Победитель этого противостояния в плей-офф раунде Лиги Европы встретится с лучшим из пары "Шкендия" (Македония) — "Тоттенхэм" (Англия). Команда Жозе Моуринью является явным фаворитом в игре 3-го раунда.

Лига Европы, 3-й отборочный раунд

17.00

"Арарат-Армения" — "Целе" (Словения).

18.30

"КуПС" (Финляндия) — "Судува" (Литва).

19.00

"Виктория" (Чехия) — "Сеннерюске" (Дания).

МОЛ (Венгрия) — "Реймс" (Франция).

19.30

"Ростов" (Россия) — "Маккаби" Хайфа (Израиль).

20.00

"Бешикташ" (Турция) — "Риу Ави" (Португалия).

"Мальме" (Швеция) — "Локомотива" Загреб (Хорватия).

"Мура" (Словения) — ПСВ (Голландия).

"Русенборг" (Норвегия) — "Аланьяспор" (Турция).

"Рига" (Латвия) — "Селтик" (Шотландия).

"Флориана" (Мальта) — "Флора" (Эстония).

ЦСКА София (Болгария) — Б36 (Фареры).

"Шарлеруа" (Бельгия) — "Партизан" (Сербия).

20.30

"Стяуа" (Румыния) — "Слован" Либерец (Чехия).

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) — "Мазервелл" (Шотландия).

21.00

АПОЕЛ (Кипр) — "Зриньски Монстар" (Босния и Герцеговина).

"Галатасарай" (Турция) — "Хайдук" (Хорватия).

"Гранада" (Испания) — "Локомотиви" Тбилиси (Грузия).

"Клаксвик" (Фареры) — "Динамо" Тбилиси (Грузия).

"Копенгаген" (Дания) — "Пяст" (Польша).

"Сараево" (Босния и Герцеговина) — "Будучность" (Черногория).

"Стандард" (Бельгия) — "Войводина" (Сербия).

"Шериф" (Молдавия) — "Дандолк" (Ирландия).

"Шкендия" (Македония) — "Тоттенхэм" (Англия).

21.15

"Вольфсбург" (Германия) — "Десна" (Украина).

21.30

"Базель" (Швейцария) — "Анортосис" (Кипр).

ЛАСК (Австрия) — "Дунайска Стреда" (Словакия).

"Легия" (Польша) — "Дрита" (Косово).

"Милан" (Италия) — Буде/Глимт (Норвегия).

"Сенкт-Галлен" (Швейцария) — АЕК (Греция).

21.45

"Риека" (Хорватия) — "Колос" (Украина).

22.00