Луис Суарес достался "Барселоне" почти бесплатно

Один из лучших форвардов мирового футбола Луис Суарес продолжит карьеру в "Атлетико". В среду днём уругваец со слезами на глазах попрощался с партнёрами по "Барселоне", а чуть позже клуб официально объявил о переходе.

Суаресу осталось пройти медосмотр в мадридской команде. Контракт уже согласован, а "Барселона" получит за одно из лидеров всего 6 млн евро. У уругвайца был контракт с каталонцами до конца сезона, поэтому в клубе решили не противиться его уходу. Тем более сам Суарес изъявил желание покинуть команду, которую в последнее время штормит.

Контракт Суареса

По сведениям СМИ, "Атлетико" подпишет двухлетний контракт с 33-летним форвардом. По нему Луис Суарес заработает 20 млн евро.

Третий бомбардир "Барселоны"

Суарес в 284 матчах за "Барсу" забил 198 голов. Это третий показатель в истории каталонского клуба. Выше только форвард 50-х годов Сесар Родригес (232 гола) и Лионель Месси (634 мяча).

Суарес идёт за чемпионством?

"Атлетико" остаётся одним из лидеров испанского футбола. Команда совсем недавно дважды выходила в финал Лиги чемпионов, но последний чемпионский титул завоевала в 2014 году.